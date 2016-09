Русские газеты, журналы (пресса) Европы (в Австрии, Англии, Германии, Ирландии, Ирландии, Италии, Испании, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии) - Бесплатная библиотека. Реклама. Подписка.

7плюс7я (журнал), Авангард (журнал), АйБолит (газета), Англия (газета), Антенна (журнал), Апельсин (журнал), Артек (журнал), Аугсбург-сити (журнал), Афиша Augsburg (журнал), Берлинский телеграф (журнал), Бизнес (журнал), Бизнес мир (журнал), Бизнес парк (журнал), Ваша газета (газета), Вести (газета), Вестник-info (журнал), Вечное сокровище (газета), Восточный курьер (журнал), Все pro все (газета), Vizainfo.cz (газета), Wadim (журнал), Германия плюс (газета), Город 511 (журнал), Давай (газета), Диалог (газета), Diplomat (газета), Дом и семья (газета), Дублин инфоцентр (газета), Еврейская газета (газета), Европа экспресс (газета), Европейский меридиан (журнал), ExPress (журнал), Жасмин (журнал), Закон и люди (газета), Зарубежные записки (журнал), Игуана (журнал), Идеальная фирма (журнал), Известия BW (газета), Изюм (журнал), iDEAL (журнал), Карьера (газета), Катюша (журнал), Кенгуру (журнал), Клан (журнал), КП Испания (газета), Крот в Германии (газета), Кругозор (газета), Кругозор плюс! (газета), Kurorte aktuell (газета), LDK по-русски (газета), Le Voyageur (журнал), Маяк Португалии (газета), Мир отдыха и здоровья (журнал), МК-Германия (газета), МК Испания (газета), Мост (журнал), Мюнхен-сити (журнал), MIX-Markt Zeitung (газета), My City Frankfurt am Main (журнал), Наш мир (газета), Наша Газета Италия (газета), Наша Газета Ирландия (газета), Наша марка (газета), Наше время (газета), Наше Турбюро (журнал), Нескучная газета (газета), Новая Wолна (газета), Норд (журнал), nord.Aktuell (газета), Neue Zeiten (журнал), Объектив EU (журнал), Остров там и тут (журнал), Ost-West Panorama (журнал), Партнер (журнал), Партнер-север (журнал), Парус (газета), Переселенец (газета), Переселенческий вестник (газета), Подруга (газета), Пражский телеграф (газета), Пражский экспресс (газета), Районка (газета), Районка-NRW (газета), Районка-Nord-Ost-Bremen (газета), Районка-Süd (газета), Районка-West (газета), Регион (журнал), Рейнская газета (газета), Рейнское время (журнал), Рецепты здоровья (журнал), Heimat-Родина (газета), Рубеж (газета), Русская Газета (газета), Русская Германия (газета), Русская Мысль (газета), Русская Швейцария (журнал), Русский Берлин (газета), Русский вояж (журнал), Русское слово (журнал), Русский Баден-Вюртемберг (журнал), Русский Штуттгарт (журнал), Рыбалка Plus (журнал), RusHaus (журнал), RussianUK (журнал), Светлана в Германии (журнал), Свой дом (газета), Семейная газета (газета), Слово (газета), Слово и дело (газета), Соотечественник- МК (газета), Svet/Lana (журнал), Телеграф NRW (газета), Товары и услуги (газета), Толстяк (журнал), Торговый Центр (журнал), Точка DE (журнал), TV-бульвар (газета), The Business Курьер (газета), У нас в Баварии (журнал), У нас в Гамбурге (журнал), Флирт (газета), Forum Plus (газета), Хоттабыч (журнал), Христианская газета (газета), Чехия сегодня (журнал), Экономика и право (газета), Эрудит-Экстра (журнал), Эрудит-MIX (журнал),

Немного истории: Сайт начал свое существование как «Русская пресса Германии» в 2007 году. Тогда на сайте размещалось всего несколько газет и журналов издаваемых в Германии на русском языке. Постепенно стали добавлялись новые издания и их архивы. В мае 2009 года было решено создать новый сайт - «Русская пресса Европы», куда были перенесены архивы Германии и начали добавляться издания со стран Евросоюза.В данный момент на сайте, с разрешения издательств, представлена большая часть печатных русскоязычных СМИ Евросоюза в оригинале, - это сотни газет и журналов. В любое удобное время посетители бесплатно могут прочесть актуальные выпуски печатных СМИ и их электронные архивы.Из прессы можно получить информацию о жизни и изменениях в политике в странах ЕС из первых рук. Из рекламы размещённой в этих изданиях можно узнать о русскоязычных фирмах, предоставляющих свои услуги на территории Евросоюза. Как дополнение, возможно подписаться на эти издания или получить бесплатный ознакомительный номер. Также предоставлена вся информация по размещению в них рекламы.Зарегистрированный посетитель имеет возможность отобрать из всей массы публикуемых на сайте изданий те, которые его интересуют и будет видеть только их на главной странице. Кроме этого, зарегистрированный пользователь может подписаться на получение оповещений об обновлениях на сайте выбранных изданий, а так же, о добавлении на сайт новых изданий посредством ленты новостей RSS и электронной почты. Таким образом, подписавшись на обновления своих любимых газет и журналов, посетители никогда не пропустят выход нового номера и не забудут его прочитать.Навигация по изданию: понравившуюся страницу можно увеличить, распечатать, послать линк на нее другу, поставить на нее закладку в личном кабинете (только зарегистрированные пользователи), обсудить статью с этой страницы на форуме. Есть возможность просмотра миниатюр страниц, не загружая всю газету или журнал.Вот уже на протяжении двадцати лет в Чехии, Португалии, Испании, Германии, Швейцарии есть особый вид предпринимательства. Это издательский бизнес. На рынке представлены разные средства массовой информации на русском языке:, радио и телевидение. Причем, все они имеют свою читательскую аудиторию. В федеральном масштабе или региональном. Все СМИ финансируются за счет рекламы. Дополнительных денежных вливаний государственных средств они не имеют. Многие издания, не выдержав конкуренции и имея небольшие денежные средства в самом начале, так и не успевают достичь какого-либо развития. В основном, они исчерпывают свои финансы уже при выпуске нескольких номеров, а бывает, что все дело ограничивается только одним номером. Вместе с тем, многие газеты и журналы отметили свои двадцатилетние юбилеи.Тематика большинства изданий ориентирована на так называемый русский бизнес, который имеет широкое распространение на немецкой земле. Это в основном русские магазины, туристические бюро, строительные фирмы, медицинские практики, консультационные, юридические, бухгалтерские службы и многое другое. Есть специализированные средства массовой, в которых преобладает одна и та же тематика. Например, медицинская в журнале «Айболит», программа телевидения и радио в газете « Антенна», создание и развитие собственного предприятия или фирмы в журнале «Бизнес», поиск рабочего места и наилучшие пути получения профессионального образования в журнале «Карьера», все для мужчин в газете «Мужские забавы», борьба за права переселенцев в газете «Heimat-Родина» и иная. Немало и рекламных изданий с большими тиражами и небольшой актуальной информацией. Впрочем, любой может дать рекламные объявления в различных журналах и газетах, сделать заказ на размещение частной или приватной рекламы и объявлений, а также оформить подписку в русскоязычных средствах массовой информации:. Широко представлены и известные российские издания, подписку на которые может оформить каждый желающий.Чехия - Русскоязычные издания, работа, немецкий, знакомства, Читальный зал по-русски. Таким образом, информационного голода у русскоязычных граждан Германии, Чехии нет. Открываешь по выбору любую газету и попадаешь в мир актуальных сообщений и информации: на рынке труда, в правительстве, в различных ведомствах, карьере, финансировании, по безработице, партнерству, бизнесу, предпринимательству, законодательству, ипотеке, кредитам и др. Рядом с основательным и солидным материалом можно найти юмор, досуг, детские странички, астрологические прогнозы, кроссворды, анекдоты, происшествия, мода и др. В приложениях к газетам вас ждут интересные публикации профессиональных журналистов и писателей, статьи и объявления из рубрики «Он и она», а также «Криминал», «Отдохни!», «Кухня» и др. 