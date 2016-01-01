Russische Presse (Zeitungen, Zeitschriften) Europas - Werbung, Abonnement, Bibliothek
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Авангард
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АйБолит
(газета)Англия (газета)
Англия
(газета)Антенна (журнал)
Антенна
(журнал)Апельсин (журнал)
Апельсин
(журнал)Артек (журнал)
Артек
(журнал)Аугсбург-сити (журнал)
Аугсбург-сити
(журнал)Афиша Augsburg (журнал)
Афиша Augsburg
(журнал)Берлинский телеграф (журнал)
Берлинский телеграф
(журнал)Бизнес (журнал)
Бизнес
(журнал)Бизнес мир (журнал)
Бизнес мир
(журнал)Бизнес парк (журнал)
Бизнес парк
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Ваша газета
(газета)Вести (газета)
Вести
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Вестник-info
(журнал)Вечное сокровище (газета)
Вечное сокровище
(газета)Восточный курьер (журнал)
Восточный курьер
(журнал)Все pro все (газета)
Все pro все
(газета)Vizainfo.cz (газета)
Vizainfo.cz
(газета)Wadim (журнал)
Wadim
(журнал)Германия плюс (газета)
Германия плюс
(газета)Город 511 (журнал)
Город 511
(журнал)Давай (газета)
Давай
(газета)Диалог (газета)
Диалог
(газета)Diplomat (газета)
Diplomat
(газета)Дом и семья (газета)
Дом и семья
(газета)Дублин инфоцентр (газета)
Дублин инфоцентр
(газета)Еврейская газета (газета)
Еврейская газета
(газета)Европа экспресс (газета)
Европа экспресс
(газета)Европейский меридиан (журнал)
Европейский меридиан
(журнал)ExPress (журнал)
ExPress
(журнал)Жасмин (журнал)
Жасмин
(журнал)Закон и люди (газета)
Закон и люди
(газета)Зарубежные записки (журнал)
Зарубежные записки
(журнал)Игуана (журнал)
Игуана
(журнал)Идеальная фирма (журнал)
Идеальная фирма
(журнал)Известия BW (газета)
Известия BW
(газета)Изюм (журнал)
Изюм
(журнал)iDEAL (журнал)
iDEAL
(журнал)Карьера (газета)
Карьера
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Клан
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Кругозор
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Kurorte aktuell
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LDK по-русски
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Le Voyageur
(журнал)Маяк Португалии (газета)
Маяк Португалии
(газета)Мир отдыха и здоровья (журнал)
Мир отдыха и здоровья
(журнал)МК-Германия (газета)
МК-Германия
(газета)МК Испания (газета)
МК Испания
(газета)Мост (журнал)
Мост
(журнал)Мюнхен-сити (журнал)
Мюнхен-сити
(журнал)MIX-Markt Zeitung (газета)
MIX-Markt Zeitung
(газета)My City Frankfurt am Main (журнал)
My City Frankfurt am Main
(журнал)Наш мир (газета)
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Наша Газета Италия
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Наша Газета Ирландия
(газета)Наша марка (газета)
Наша марка
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Наше время
(газета)Наше Турбюро (журнал)
Наше Турбюро
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(газета)Новая Wолна (газета)
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(газета)Норд (журнал)
Норд
(журнал)nord.Aktuell (газета)
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Neue Zeiten
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(журнал)Ost-West Panorama (журнал)
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(журнал)Партнер (журнал)
Партнер
(журнал)Партнер-север (журнал)
Партнер-север
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Парус
(газета)Переселенец (газета)
Переселенец
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(газета)Подруга (газета)
Подруга
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(газета)Районка (газета)
Районка
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Районка-Nord-Ost-Bremen
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Районка-Süd
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Районка-West
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Регион
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(газета)Рейнское время (журнал)
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(журнал)Рецепты здоровья (журнал)
Рецепты здоровья
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(газета)Русский вояж (журнал)
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(журнал)Русское слово (журнал)
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Русский Баден-Вюртемберг
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(журнал)RusHaus (журнал)
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(журнал)RussianUK (журнал)
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(журнал)Свой дом (газета)
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Слово
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Толстяк
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Торговый Центр
(журнал)Точка DE (журнал)
Точка DE
(журнал)TV-бульвар (газета)
TV-бульвар
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The Business Курьер
(газета)У нас в Баварии (журнал)
У нас в Баварии
(журнал)У нас в Гамбурге (журнал)
У нас в Гамбурге
(журнал)Флирт (газета)
Флирт
(газета)Forum Plus (газета)
Forum Plus
(газета)Хоттабыч (журнал)
Хоттабыч
(журнал)Христианская газета (газета)
Христианская газета
(газета)Чехия сегодня (журнал)
Чехия сегодня
(журнал)Экономика и право (газета)
Экономика и право
(газета)Эрудит-Экстра (журнал)
Эрудит-Экстра
(журнал)Эрудит-MIX (журнал)
Эрудит-MIX
(журнал)

Русские газеты, журналы (пресса) Европы (в Австрии, Англии, Германии, Ирландии, Ирландии, Италии, Испании, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии) - Бесплатная библиотека. Реклама. Подписка.
7плюс7я (журнал), Авангард (журнал), АйБолит (газета), Англия (газета), Антенна (журнал), Апельсин (журнал), Артек (журнал), Аугсбург-сити (журнал), Афиша Augsburg (журнал), Берлинский телеграф (журнал), Бизнес (журнал), Бизнес мир (журнал), Бизнес парк (журнал), Ваша газета (газета), Вести (газета), Вестник-info (журнал), Вечное сокровище (газета), Восточный курьер (журнал), Все pro все (газета), Vizainfo.cz (газета), Wadim (журнал), Германия плюс (газета), Город 511 (журнал), Давай (газета), Диалог (газета), Diplomat (газета), Дом и семья (газета), Дублин инфоцентр (газета), Еврейская газета (газета), Европа экспресс (газета), Европейский меридиан (журнал), ExPress (журнал), Жасмин (журнал), Закон и люди (газета), Зарубежные записки (журнал), Игуана (журнал), Идеальная фирма (журнал), Известия BW (газета), Изюм (журнал), iDEAL (журнал), Карьера (газета), Катюша (журнал), Кенгуру (журнал), Клан (журнал), КП Испания (газета), Крот в Германии (газета), Кругозор (газета), Кругозор плюс! (газета), Kurorte aktuell (газета), LDK по-русски (газета), Le Voyageur (журнал), Маяк Португалии (газета), Мир отдыха и здоровья (журнал), МК-Германия (газета), МК Испания (газета), Мост (журнал), Мюнхен-сити (журнал), MIX-Markt Zeitung (газета), My City Frankfurt am Main (журнал), Наш мир (газета), Наша Газета Италия (газета), Наша Газета Ирландия (газета), Наша марка (газета), Наше время (газета), Наше Турбюро (журнал), Нескучная газета (газета), Новая Wолна (газета), Норд (журнал), nord.Aktuell (газета), Neue Zeiten (журнал), Объектив EU (журнал), Остров там и тут (журнал), Ost-West Panorama (журнал), Партнер (журнал), Партнер-север (журнал), Парус (газета), Переселенец (газета), Переселенческий вестник (газета), Подруга (газета), Пражский телеграф (газета), Пражский экспресс (газета), Районка (газета), Районка-NRW (газета), Районка-Nord-Ost-Bremen (газета), Районка-Süd (газета), Районка-West (газета), Регион (журнал), Рейнская газета (газета), Рейнское время (журнал), Рецепты здоровья (журнал), Heimat-Родина (газета), Рубеж (газета), Русская Газета (газета), Русская Германия (газета), Русская Мысль (газета), Русская Швейцария (журнал), Русский Берлин (газета), Русский вояж (журнал), Русское слово (журнал), Русский Баден-Вюртемберг (журнал), Русский Штуттгарт (журнал), Рыбалка Plus (журнал), RusHaus (журнал), RussianUK (журнал), Светлана в Германии (журнал), Свой дом (газета), Семейная газета (газета), Слово (газета), Слово и дело (газета), Соотечественник- МК (газета), Svet/Lana (журнал), Телеграф NRW (газета), Товары и услуги (газета), Толстяк (журнал), Торговый Центр (журнал), Точка DE (журнал), TV-бульвар (газета), The Business Курьер (газета), У нас в Баварии (журнал), У нас в Гамбурге (журнал), Флирт (газета), Forum Plus (газета), Хоттабыч (журнал), Христианская газета (газета), Чехия сегодня (журнал), Экономика и право (газета), Эрудит-Экстра (журнал), Эрудит-MIX (журнал),
Pressаru.eu - Бесплатная библиотека газет и журналов Европы по-русски. На русском полные оригиналы "бумажных" СМИ, Реклама

Немного истории: Сайт начал свое существование как «Русская пресса Германии» в 2007 году. Тогда на сайте размещалось всего несколько газет и журналов издаваемых в Германии на русском языке. Постепенно стали добавлялись новые издания и их архивы. В мае 2009 года было решено создать новый сайт - «Русская пресса Европы», куда были перенесены архивы Германии и начали добавляться издания со стран Евросоюза.
В данный момент на сайте, с разрешения издательств, представлена большая часть печатных русскоязычных СМИ Евросоюза в оригинале, - это сотни газет и журналов. В любое удобное время посетители бесплатно могут прочесть актуальные выпуски печатных СМИ и их электронные архивы.
Из прессы можно получить информацию о жизни и изменениях в политике в странах ЕС из первых рук. Из рекламы размещённой в этих изданиях можно узнать о русскоязычных фирмах, предоставляющих свои услуги на территории Евросоюза. Как дополнение, возможно подписаться на эти издания или получить бесплатный ознакомительный номер. Также предоставлена вся информация по размещению в них рекламы.
Зарегистрированный посетитель имеет возможность отобрать из всей массы публикуемых на сайте изданий те, которые его интересуют и будет видеть только их на главной странице. Кроме этого, зарегистрированный пользователь может подписаться на получение оповещений об обновлениях на сайте выбранных изданий, а так же, о добавлении на сайт новых изданий посредством ленты новостей RSS и электронной почты. Таким образом, подписавшись на обновления своих любимых газет и журналов, посетители никогда не пропустят выход нового номера и не забудут его прочитать.
Навигация по изданию: понравившуюся страницу можно увеличить, распечатать, послать линк на нее другу, поставить на нее закладку в личном кабинете (только зарегистрированные пользователи), обсудить статью с этой страницы на форуме. Есть возможность просмотра миниатюр страниц, не загружая всю газету или журнал.
Вот уже на протяжении двадцати лет в Чехии, Португалии, Испании, Германии, Швейцарии есть особый вид предпринимательства. Это издательский бизнес. На рынке представлены разные средства массовой информации на русском языке: газеты и журналы - Бесплатная библиотека по-русски, радио и телевидение. Причем, все они имеют свою читательскую аудиторию. В федеральном масштабе или региональном. Все СМИ финансируются за счет рекламы. Дополнительных денежных вливаний государственных средств они не имеют. Многие издания, не выдержав конкуренции и имея небольшие денежные средства в самом начале, так и не успевают достичь какого-либо развития. В основном, они исчерпывают свои финансы уже при выпуске нескольких номеров, а бывает, что все дело ограничивается только одним номером. Вместе с тем, многие газеты и журналы отметили свои двадцатилетние юбилеи.
Тематика большинства изданий ориентирована на так называемый русский бизнес, который имеет широкое распространение на немецкой земле. Это в основном русские магазины, туристические бюро, строительные фирмы, медицинские практики, консультационные, юридические, бухгалтерские службы и многое другое. Есть специализированные средства массовой, в которых преобладает одна и та же тематика. Например, медицинская в журнале «Айболит», программа телевидения и радио в газете « Антенна», создание и развитие собственного предприятия или фирмы в журнале «Бизнес», поиск рабочего места и наилучшие пути получения профессионального образования в журнале «Карьера», все для мужчин в газете «Мужские забавы», борьба за права переселенцев в газете «Heimat-Родина» и иная. Немало и рекламных изданий с большими тиражами и небольшой актуальной информацией. Впрочем, любой может дать рекламные объявления в различных журналах и газетах, сделать заказ на размещение частной или приватной рекламы и объявлений, а также оформить подписку в русскоязычных средствах массовой информации: газетах и журналах 7плюс7я (журнал), Авангард (журнал), АйБолит (газета), Англия (газета), Антенна (журнал), Апельсин (журнал), Артек (журнал), Аугсбург-сити (журнал), Афиша Augsburg (журнал), Берлинский телеграф (журнал), Бизнес (журнал), Бизнес мир (журнал), Бизнес парк (журнал), Ваша газета (газета), Вести (газета), Вестник-info (журнал), Вечное сокровище (газета), Восточный курьер (журнал), Все pro все (газета), Vizainfo.cz (газета), Wadim (журнал), Германия плюс (газета), Город 511 (журнал), Давай (газета), Диалог (газета), Diplomat (газета), Дом и семья (газета), Дублин инфоцентр (газета), Еврейская газета (газета), Европа экспресс (газета), Европейский меридиан (журнал), ExPress (журнал), Жасмин (журнал), Закон и люди (газета), Зарубежные записки (журнал), Игуана (журнал), Идеальная фирма (журнал), Известия BW (газета), Изюм (журнал), iDEAL (журнал), Карьера (газета), Катюша (журнал), Кенгуру (журнал), Клан (журнал), КП Испания (газета), Крот в Германии (газета), Кругозор (газета), Кругозор плюс! (газета), Kurorte aktuell (газета), LDK по-русски (газета), Le Voyageur (журнал), Маяк Португалии (газета), Мир отдыха и здоровья (журнал), МК-Германия (газета), МК Испания (газета), Мост (журнал), Мюнхен-сити (журнал), MIX-Markt Zeitung (газета), My City Frankfurt am Main (журнал), Наш мир (газета), Наша Газета Италия (газета), Наша Газета Ирландия (газета), Наша марка (газета), Наше время (газета), Наше Турбюро (журнал), Нескучная газета (газета), Новая Wолна (газета), Норд (журнал), nord.Aktuell (газета), Neue Zeiten (журнал), Объектив EU (журнал), Остров там и тут (журнал), Ost-West Panorama (журнал), Партнер (журнал), Партнер-север (журнал), Парус (газета), Переселенец (газета), Переселенческий вестник (газета), Подруга (газета), Пражский телеграф (газета), Пражский экспресс (газета), Районка (газета), Районка-NRW (газета), Районка-Nord-Ost-Bremen (газета), Районка-Süd (газета), Районка-West (газета), Регион (журнал), Рейнская газета (газета), Рейнское время (журнал), Рецепты здоровья (журнал), Heimat-Родина (газета), Рубеж (газета), Русская Газета (газета), Русская Германия (газета), Русская Мысль (газета), Русская Швейцария (журнал), Русский Берлин (газета), Русский вояж (журнал), Русское слово (журнал), Русский Баден-Вюртемберг (журнал), Русский Штуттгарт (журнал), Рыбалка Plus (журнал), RusHaus (журнал), RussianUK (журнал), Светлана в Германии (журнал), Свой дом (газета), Семейная газета (газета), Слово (газета), Слово и дело (газета), Соотечественник- МК (газета), Svet/Lana (журнал), Телеграф NRW (газета), Товары и услуги (газета), Толстяк (журнал), Торговый Центр (журнал), Точка DE (журнал), TV-бульвар (газета), The Business Курьер (газета), У нас в Баварии (журнал), У нас в Гамбурге (журнал), Флирт (газета), Forum Plus (газета), Хоттабыч (журнал), Христианская газета (газета), Чехия сегодня (журнал), Экономика и право (газета), Эрудит-Экстра (журнал), Эрудит-MIX (журнал), . Широко представлены и известные российские издания, подписку на которые может оформить каждый желающий.
Чехия - Русскоязычные издания, работа, немецкий, знакомства, Читальный зал по-русски. Таким образом, информационного голода у русскоязычных граждан Германии, Чехии нет. Открываешь по выбору любую газету и попадаешь в мир актуальных сообщений и информации: на рынке труда, в правительстве, в различных ведомствах, карьере, финансировании, по безработице, партнерству, бизнесу, предпринимательству, законодательству, ипотеке, кредитам и др. Рядом с основательным и солидным материалом можно найти юмор, досуг, детские странички, астрологические прогнозы, кроссворды, анекдоты, происшествия, мода и др. В приложениях к газетам вас ждут интересные публикации профессиональных журналистов и писателей, статьи и объявления из рубрики «Он и она», а также «Криминал», «Отдохни!», «Кухня» и др. Западные русскоязычные СМИ - это газеты, журналы и другие издания, в которых можно узнать много полезного, написать в них на гонорарной основе статьи, репортажи, обзоры, интервью, дать объявления, сделать заказ на размещение рекламы, а также оформить подписку. Русские СМИ всегда к вашим услугам! Посетите нашу страницу в интернете! У нас на сайте вы познакомитесь с русской прессой Германии по-русски. У нас на сайте предложена русскоязычная пресса (Pressа). Бесплатная библиотека по-русски. (7плюс7я (журнал), Авангард (журнал), АйБолит (газета), Англия (газета), Антенна (журнал), Апельсин (журнал), Артек (журнал), Аугсбург-сити (журнал), Афиша Augsburg (журнал), Берлинский телеграф (журнал), Бизнес (журнал), Бизнес мир (журнал), Бизнес парк (журнал), Ваша газета (газета), Вести (газета), Вестник-info (журнал), Вечное сокровище (газета), Восточный курьер (журнал), Все pro все (газета), Vizainfo.cz (газета), Wadim (журнал), Германия плюс (газета), Город 511 (журнал), Давай (газета), Диалог (газета), Diplomat (газета), Дом и семья (газета), Дублин инфоцентр (газета), Еврейская газета (газета), Европа экспресс (газета), Европейский меридиан (журнал), ExPress (журнал), Жасмин (журнал), Закон и люди (газета), Зарубежные записки (журнал), Игуана (журнал), Идеальная фирма (журнал), Известия BW (газета), Изюм (журнал), iDEAL (журнал), Карьера (газета), Катюша (журнал), Кенгуру (журнал), Клан (журнал), КП Испания (газета), Крот в Германии (газета), Кругозор (газета), Кругозор плюс! (газета), Kurorte aktuell (газета), LDK по-русски (газета), Le Voyageur (журнал), Маяк Португалии (газета), Мир отдыха и здоровья (журнал), МК-Германия (газета), МК Испания (газета), Мост (журнал), Мюнхен-сити (журнал), MIX-Markt Zeitung (газета), My City Frankfurt am Main (журнал), Наш мир (газета), Наша Газета Италия (газета), Наша Газета Ирландия (газета), Наша марка (газета), Наше время (газета), Наше Турбюро (журнал), Нескучная газета (газета), Новая Wолна (газета), Норд (журнал), nord.Aktuell (газета), Neue Zeiten (журнал), Объектив EU (журнал), Остров там и тут (журнал), Ost-West Panorama (журнал), Партнер (журнал), Партнер-север (журнал), Парус (газета), Переселенец (газета), Переселенческий вестник (газета), Подруга (газета), Пражский телеграф (газета), Пражский экспресс (газета), Районка (газета), Районка-NRW (газета), Районка-Nord-Ost-Bremen (газета), Районка-Süd (газета), Районка-West (газета), Регион (журнал), Рейнская газета (газета), Рейнское время (журнал), Рецепты здоровья (журнал), Heimat-Родина (газета), Рубеж (газета), Русская Газета (газета), Русская Германия (газета), Русская Мысль (газета), Русская Швейцария (журнал), Русский Берлин (газета), Русский вояж (журнал), Русское слово (журнал), Русский Баден-Вюртемберг (журнал), Русский Штуттгарт (журнал), Рыбалка Plus (журнал), RusHaus (журнал), RussianUK (журнал), Светлана в Германии (журнал), Свой дом (газета), Семейная газета (газета), Слово (газета), Слово и дело (газета), Соотечественник- МК (газета), Svet/Lana (журнал), Телеграф NRW (газета), Товары и услуги (газета), Толстяк (журнал), Торговый Центр (журнал), Точка DE (журнал), TV-бульвар (газета), The Business Курьер (газета), У нас в Баварии (журнал), У нас в Гамбурге (журнал), Флирт (газета), Forum Plus (газета), Хоттабыч (журнал), Христианская газета (газета), Чехия сегодня (журнал), Экономика и право (газета), Эрудит-Экстра (журнал), Эрудит-MIX (журнал), ) Русская, пресса, подписка, реклама, объявления в СМИ Русские газеты, журналы (пресса) Европы (в Австрии, Англии, Германии, Ирландии, Ирландии, Италии, Испании, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии) - Бесплатная библиотека. Реклама. Подписка. .
Анонсы статей, из изданий размещённых на сайте:

Как устроиться на работу

Резюме с просьбой принять на работу появилась ещё в XIX веке.Его размеры росли, то увеличивались, то уменьшались.
Вести №10 стр.12

Безусловный базовый доход: утопия или реальность?

В 1848 г. К. Маркс и Ф. Энгельс опубликовали библию коммунистов - "Манифест коммунистической партии"
Neue Zeiten №7 стр.66

Экс-полицейский раскрыл имя убийцы Игоря Талькова

Им оказался Игорь Малахов, который недавно скончался в возрасте 53-ти лет.
Светлана в Германии №10 стр.19

Мигранты - успешные бизнесмены

Согласно проведенному исследованию, люди с миграционными корнями, имеющие бизнес в ФРГ, с 2005 года обеспечили 1,3 млн рабочих мест
Слово и дело №9 стр.5

Как продлить молодость

Людей всегда волновал вопрос: как замедлить процесс старения и при этом сохранить здоровье.
Рейнское время №9 стр.23

Большая высылка

Министр финансов Баварии Маркус Зедер выступил за высылку из Германии "сотен тысяч" беженцев в ближайшие три года.
МК-Германия №36 стр.2
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Пересадка волос с тела;Пластическая хирургия этот метод омоложения но здоровый образы и занятия спортом лучше сохранят как здоровье так и красоту
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